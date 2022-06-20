181 bin hektar yandıktan sonra: THK uçakları meğer kullanılabiliyormuş

Geçen yıl “Kapasitesi yetersiz” denerek orman yangınlarında kullanılmayan Türk Hava Kurumu’na (THK) ait dört uçak bu yıl kullanılacak.

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Geçen yıl Türkiye’nin güneybatısını kasıp kavuran yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar.

Türkiye yangınlarla boğuşurken birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan THK uçaklarıysa ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, THK uçaklarının orman yangınlarını söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları için “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) destekleriyle bakım ihtiyacı tamamlanan THK’nın dört adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, gelecek aydan itibaren yangın bölgelerinde hizmete başlayacak.