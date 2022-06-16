THK: Dokuz yangın söndürme uçağından dördünün bakımında sona gelindi

Türk Hava Kurumu (THK), orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan uçakların bakımlarının sona geldiğini bildirdi.

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Geçen yıl Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar.

Türkiye yangınlarla boğuşurken birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan Türk Hava Kurumu uçakları ise ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için, “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.

Daha önce THK uçaklarının ‘uçsa da performans verecek kapasitede olmadıklarını’ kaydeden dönemin Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli en son olarak, “THK’yla alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler” demişti.

‘İkisi de en geç seneye hazır olur’

Başkanlık, orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, kuruma ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının dördünün bakım ihtiyacının nihai aşamasına gelindiği belirtilerek, şöyle dendi: “Dokuz adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek altı uçaktan ilk etapta dört adedinin bakımları yapılmaya başlandı. Bunlardan üç adedinin bakımları tamamlandı. Bir uçağımızın da bakımı son aşamasında. İki adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir.”

Temmuzda hazır olurmuş

Uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlendiği, TUSAŞ’ın isteğiyle THY’den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi: “İki uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran’da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir.”

Açıklamada, temmuz itibarıyla uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacağı ve dört uçağın ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı kaydedildi.