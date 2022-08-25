Diken

Yaramazlara biraz batar!

Motorine zam geldi


Motorinin litre fiyatına yapılan 95 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Fotoğraf: AA

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul’da motorinin litre fiyatı 25,98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

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