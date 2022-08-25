Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına yapılan 95 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul’da motorinin litre fiyatı 25,98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.
Yaramazlara biraz batar!
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