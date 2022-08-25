Dolar/TL bugün de zirveyi yeniledi

Dolar/TL üst üste üçüncü gününde de yükselişini sürdürürken 18,17’yle 2022 zirvesini de yeniledi. Kurda yükseliş ivmesi devam ederken, risk primi düştü.

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Geçen hafta Merkez Bankası, yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekti. Banka bu kararının ardından kredilere de düzenleme getirildi. Faiz indirme kararının ardından dolar/TL’nin ilk tepkisi 18 seviyesini geçmek olmuştu. Kur bu hafta da 18 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Bugün dolar/TL 18,17 üzerini test ederek 2022’deki en yüksek seviyesini gördü. Kur salı ve çarşamba günü de rekor kapanışa imza atmıştı. Avro/TL’yse gün içi en yüksek 18,23’ü gördü.

Türkiye’nin yüksek iflas risk primiyse (CDS) 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda.