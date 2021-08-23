Akşam Postası / 23 Ağustos 2021

Çinli şirketler üçüncü köprü pazarlığından çekildi

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İstanbul’da Yavuz Sultan Selim köprüsünün yüzde 51’ini satın almak üzere IC İçtaş ile görüşen Çinli şirketlerden ikisi, satın alma müzakerelerinin sona erdiğini açıkladı.

DSÖ direktörü: Üçüncü dozlar ertelenmeli

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, nüfusunun yalnızca yüzde 1-2’sini aşılayan ülkelere öncelik verilmesi için üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Tabip odası: İzmir’de yeni varyant türleri saptandı

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İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği, İzmir’de Covid-19 varyantlarının alt türlerinin saptandığını açıkladı.

Taliban’a direnen Mesud: Müzakere reddedilirse savaş kaçınılmaz olur

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Afganistan’da Penşir vadisindeki direniş güçlerinin başı Ahmet Mesud, Taliban’a teslim olmayacağını söyleyerek diyalog çağrısı yaptı.

Polise ‘Ekibine tükürürüm’ diyen AKP’li vekil, ‘kumpas’a sığındı

Aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği görüntüler ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Genco Erkal’a dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Tüketici Güven Endeksi, yaşanan sel ve yangın olaylarıyla birlikte, sığınmacı tartışmalarının hızlandığı ağustosta 78,2 puana geriledi.

ABD’den Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

ABD’deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Böylelikle söz konusu aşı dünyada Covid-19’a karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

Hermes’in 11 bin liralık mama kabı tükendi: Neyse ki yakında yeniden stokta!

Fransız markası Hermes ev koleksiyonuna ilk kez köpekler için mama kabı ekledi. İkili kabın fiyatı 960 sterlin (11 bin lira.)

Fenerbahçe’den TFF’ye tazminat davası

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda yaşanan gelişmelerde zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu’na 250 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, üç ay aradan sonra yeniden 50 bin doların üstünü gördü.

Turizmde dipten dönüş

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre baz etkisiyle yüzde 367 arttı ve 4 milyon 360 bin 952’ye yükseldi. Bu rakam son 21 ayın zirvesi olsa da pandemi öncesine göre kayıp hala yüzde 34’ün üstünde.

Meteoroloji’den iki bölge için sel uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sel uyarısında bulundu.