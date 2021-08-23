Çinli şirketler üçüncü köprü pazarlığından çekildi

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim köprüsünün yüzde 51’ini satın almak üzere IC İçtaş ile görüşen Çinli şirketlerden ikisi, satın alma müzakerelerinin sona erdiğini açıkladı.

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Çinli altı şirket, oluşturdukları konsorsiyumla üçüncü Boğaz köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı kısımlarının yüzde 51’ini satın almak üzere 2019 sonunda müzakerelere başlamışlardı.

Çinli Sichuan Expressway dün yaptığı açıklamada, müzakerelerde anlaşmaya varılamadığını ve konsorsiyumun üçüncü köprüde pay alımından vazgeçtiğini belirtti.

Zhejiang Expressway tarafından yine dün yapılan açıklamada, “Konsorsiyum kısa süre önce IC İçtaş’tan hisse alım anlaşmasının iptal edilmesi için görüşmelere başlanması talebini içeren bir mektup almıştır. Açıklama anı itibariyle (anlaşmaya) taraf şirketler, anlaşmanın yürürlüğe geçirilmesi için zorunlu koşullardan olan yeniden finansmanın şartları konusunda uzlaşmaya varamamışlardır… Anlaşmanın sona erdirilmesi için müzakereler başlayacaktır” dendi.

Çinli şirketler 2019 sonunda köprünün yüzde 51’inin alımı için 688,5 milyon dolar sermayeli bir konsorsiyum kurduklarını açıklamışlardı. Konsorsiyumun ortakları arasında China Merchants Expressway, CMU, Jiangsu Expressway ve Anhui Expressway de bulunuyordu.

Kamu özel işbirliği modeliyle işletilen üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda işletici firmalara araç geçişi garantileri veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.