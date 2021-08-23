Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 17 kişiye yedi yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 8 Mart’ta düzenlenen 19’uncu Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 17 kişi hakkında iki yıl sekiz aydan, yedi yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen ‘gece yürüyüşü’ bu yıl aynı ilçenin Sıraselviler sokağından Karaköy’e doğru gerçekleşmişti.

ANKA’dan Gaye Şeyma Can’ın haberine göre gözaltına alınan 17 kişi hakkında, ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçlamalarıyla; iddianame hazırlandı. İddianame 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gözaltına alınan 17 kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.