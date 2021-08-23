Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban’a göre göçün nedeni ekonomik

Radikal İslamcı Taliban’a göre Afganların ülkeyi terk etmek için verdiği mücadele tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Sky News’a konuşan Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin, başkent Kabil’de havalimanında tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için şu yorumda bulundu: “Batı ülkelerinde ikamet etmek istiyorlar. Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Herkes müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok.”


Şahin ayrıca Afganistan’da 31 Ağustos’tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini ve bunun ‘kırmızı çizgileri‘ olduğunu belirtti. Taliban sözcüsü, ABD ve Britanya’nın tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine ise “Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil’den 14 Ağustos’tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini açıklamıştı. Tahliyeleri 31 Ağustos’a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirten Biden, gerekli görüldüğü takdirde Taliban’a karşı yaptırımları destekleyeceğini söylemişti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başlamıştı. Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban ise eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana birçok vilayet merkezine hızla hakim olmuştu. Başkent Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden kaçmasının ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

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