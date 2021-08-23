AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye’nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur” dedi.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma da, bir süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu fikre karşı.

Geçtiğimiz haftalarda ortak televizyon yayınında konuşan cumhurbaşkanı, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” derken dört gün sonra “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” ifadesini kullanmıştı.

Bugün konuşan AKP sözcüsünün açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Afganistan’da mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır.

*Türk askerinin Kabil’de kalması konusunda bir tezkereye ihtiyaç duyulursa yüce Meclis’e arz edilir.

*Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarına hakimdir.

*Afganistan’da insan haklarına, kadın haklarına riayet gibi konular yakın takibimizde.