Eski bilim kurulu üyesi Prof. Azap: Hükümet görüşümüzü alıp doğru bildiğini yaptı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, hükümetin, pandemi yönetiminde kendi doğru bildiğini yaptığını söyledi.

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Türkiye’de Covid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka ve ölüm sayıları artıyor. Son 24 saatte 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıkmış, 206 kişi hayatını kaybetmişti. Yüz yüze eğitimin başlamasından önce uzmanlar yeni tedbirler alınmasında uyarılarını yoğunlaştırdı.

Nisan ayından itibariyle bilim kurulundan ayrılan Prof. Dr. Alpay Azap, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Azap, ayrılık gerekçesi hakkında “Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu” demişti. Azap’ın başkanlığını yürüttüğü Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden ise 12 Nisan’da “Bilimsel öneriler yeterince dikkate alınmadı” açıklaması gelmişti.

Salgınla ilgili olarak bilim insanları arasında da bilgi farklılığı olduğunu belirten Azap, bu nedenle bilim kurulunda da kararların oybirliğiyle alınmadığını söyledi.

Azap, “Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında bilim kurulunun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı” diye konuştu.

Corona virüsünü tamamen yok etmenin mümkün olmadığını vurgulayan profesör, etkili aşı ve ilaçlar yaygın bir şekilde kullanılana kadar hem bireysel hem de topluma yönelik kısıtlamaları uygulamak gerektiğini vurguladı.

“Aşı olmamız gerekiyor. Aşı, hastalığı ağır geçirme riskini ve ölümü azaltıyor” diyen Azap sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi sürecinde kısıtlamaları bırakırsanız, kaçınılmaz olarak virüsün dolaşımı artar. Hızlı aşılama yapıldı. Sağlık görevlileri fedakarca çalıştı. Aşının hızlı yapılması, aynı günlerde de salgın önlemlerinin kaldırılması vatandaşta ‘Pandemi bitiyor’ algısı yarattı. Algıyı yönetebilmek çok kritik süreç. Çok kişi aşılandı ama tek doz aşının koruyuculuğu yok. İki doz olacak ve üzerinden de 14 gün geçecek. Aşamalı olarak kaldırılması gereken önlemler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ölçüde kaldırıldı. Bu durum, hastalığın yeniden yayılmasına yol açtı. İki doz BioNTech aşısı, dokuz ay kadar koruyor. Bu sürenin sonunda 3. doz aşı gerekebilir. Hiç aşı olmayanlar için Delta’ya karşı daha etkili olan BioNTech aşısından iki doz olmalarını öneriyorum. İki doz Sinovac yaptırılmış ve üzerinden üç aydan fazla süre geçmişse 3. doz olarak BioNTech aşısı öneriyorum. 4. doz aşıyı önermek için elimizde güçlü veri yok. Riski yüksek olanlara 4. doz uygulanabilir.”