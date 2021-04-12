Bilim kurulu üyeleri dernekten ses verdi: Bilimsel öneriler yeterince dikkate alınmadı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) “Bilimin sesine kulak verin” çağrısıyla salgın yönetiminde acilen alınması gereken beş önlemi sıraladı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri son dönemde ‘sessizlik’le eleştiriliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Korkmayın, konuşun” diye seslenmişti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap’ın yönetim kurulu başkanı, Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek’in ise genel sekreter olduğu KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu açıklamasında pandemide son 14 günde Türkiye’nin hasta sayısı en yüksek ülkeler arasında yer aldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Böylesine yüksek hasta sayısı ve ölümler, salgının önceki dönemlerinde görülmemiştir. Ülkemizde Covid-19 salgının geldiği aşama, Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının ağırlığı ve sağlık sisteminin kapasitesine göre yaptığı derecelendirmeye göre en ileri aşama olan 4’üncü aşamadır. Yani, salgının kontrolsüz bir şekilde yayıldığı ve sağlık sisteminin salgının yükünü karşılamakta zorlandığı bir durum söz konusudur. Bu aşamada salgının toplumda yayılımının azaltılmasının çok zor olması beklendiğinden tüm kısıtlamaların daha sıkı bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Bu sıkı kısıtlamaların, gereken tüm bölgelerde ve mümkün olan en kısa süre uygulanması tavsiye edilmektedir.”

Dernek açıklamasında olgu takibinin güçlendirilmesi, acil eylem plan ve uygulamalarının hazırlanması, gelinen aşamadaki risklerin topluma doğru şekilde anlatılarak kişisel önlemlere uyumun artırılması gibi her aşamada yapılması gerekenlere ek olarak, alınması tavsiye edilen beş önlem şöyle sıralanadı:

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Kişilerin evde kalması ve ev halkı dışındaki insanlarla sosyal teması sınırlandırması, Kritik işlerde (sağlık, gıda, vb.) çalışanların, maksimum destek ve güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla çalışmaya devam etmesi, Kritik olmayan işlerin kapatılması veya uzaktan çalışmaya geçilmesi, Yüz yüze eğitimin devam ettirilebilmesi için tüm seçeneklerin dikkate alınması, eğer bu mümkün değilse, yüz yüze temasın sınırlandırılması için çalışılması, (Eğitim kurumlarının kapatılması, sadece başka alternatif olmaması halinde düşünülmelidir. Özellikle kalabalık sınıfların olduğu okullarda pandemi kurallarına uyum sağlanamayacaksa yüz yüze eğitim durdurulabilir.) Tüm bakım evleri ve huzur evlerinde infeksiyon riskini azaltabilmek için, ziyaretlerin yasaklanması gibi sıkı tedbirlerin gündeme alınması.

Salgının bu aşamaya gelmesinin nedeninin salgın yönetiminde, özellikle birinci dalgadan sonraki dönemde, bilimsel önerilerin yeterince dikkate alınmaması olduğu vurgulanan açıklamada, gelinen noktadan en az zararla kurtulabilmek için bir an önce bilimsel gerçeklere kulak verilmesi ve bilimsel önerilerin daha fazla geciktirilmeden acilen uygulanması önerildi.