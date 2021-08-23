Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

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Toplu sözleşmede yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal hakları belirlendi.

Pazarlık süreci

Hükümetin 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklifte bulunmasını istemişti.

Sendikalar 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu.

Bakan Bilgin: Uzlaşmaya vardık

Sendikalarla anlaşıldığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “(6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.” dedi.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Sendikaların seyyanen zam talebi ise kabul edilmedi.

Bilgin, “3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.” dedi.

Bakanın konuşmasının sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yapamadan toplantı bitirildi. Bakan Bilgin’in “Ali Bey salon dışında değerlendirme yapacak” demesi ise dikkat çekti.