DSÖ direktörü: Üçüncü dozlar ertelenmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, nüfusunun yalnızca yüzde 1-2’sini aşılayan ülkelere öncelik verilmesi için üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’yi ziyaretinde basına konuşan DSÖ direktörü, dünyada aşılama oranları yükselmediği sürece daha güçlü varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyararak, takviye (üçüncü, Türkiye için üç veya dördüncü doz) aşılarının henüz daha ilk ya da ikinci dozlarını bile olamamış insanların olduğu ülkelere bağışlanması gerektiğini ifade etti.

Takviye dozlarının etkili olup olmadığına dair süregelen tartışmaya da dikkat çeken Ghebreyesus, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin üçüncü dozu olabileceğini ancak bunun da nüfusun çok küçük bir kısmını temsil ettiğini belirtti.

Türkiye’de bugüne dek yaklaşık 7,6 milyon doz takviye aşısı (3’üncü doz) yapılırken, bunun çoğunluğunu, etkinliği düşük kabul edilen Sinovac aşısından iki doz vurulduktan sonra, daha yüksek koruma için BioNTech olanlar oluşturdu.