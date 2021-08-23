İsrail verisi: 3’üncü doz, bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı verileri, İsrail’de uygulanan BioNTech aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üstü bireylerde bulaş ve ağır hastalık riskine karşı ilk iki aşıya kıyasla çok daha fazla koruma sağladığını gösterdi.

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Veriler perşembe günü bakanlığın aşı uzmanlarının bir araya geldiği toplantıda sunulurken, pazar günü bakanlığın sitesine yüklense de çalışmanın tüm detayları açıklanmadı.

Bakanlık yetkilileri İsrail’de iki farklı enstitüden alınan verilerin üçüncü doz aşının 60 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmasından 10 gün sonra enfeksiyon riskine karşı ilk iki doz aşıya kıyasla dört kat daha fazla koruma sağladığını gösterdiğini açıkladı.

Veriler üçüncü doz aşının 60 yaş üzeri bireylerde hastalığın ağır seyrine ve hastaneye yatma riskine karşı ise beş ila altı kat daha fazla koruma sağladığına işaret etti.