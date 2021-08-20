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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz

İsrail yönetimi, 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

Fotoğraf: AA

Kararın ardından Başbakan Naftali Bennett’in bu sabah üçüncü dozu olacağı bildirildi.


İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos’ta da 50 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 871 kişiye Covid-19 aşısının birinci, 5 milyon 43 1bin kişiye ikinci, 1 milyon 201 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Ülkede aşılamada ağırlıklı olarak BioNTech kullanılıyor.

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