Hermes’in 11 bin liralık mama kabı tükendi: Neyse ki yakında yeniden stokta!

Fransız markası Hermes ev koleksiyonuna ilk kez köpekler için mama kabı ekledi. İkili kabın fiyatı 960 sterlin (11 bin lira).
Mama kabının dışı meşe ağacından geleneksel fıçı yapım teknikleriyle üretilmiş, kaplar ise paslanmaz çelikten.
Mıknatısları sayesinde bir arada duran iki kap gerektiğinde, mesela eve gelen diğer bir köpeğe misafir takımlarınızı çıkarmak isterseniz, ikiye ayrılabiliyor.
Satışa çıkmasının ardından hızla tükenen mama kabını alamadık diye üzülmeyin! Marka ürünün yakında yeniden stoklarda olacağını duyurdu.