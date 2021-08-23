Fenerbahçe’den TFF’ye tazminat davası

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda yaşanan gelişmelerde zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu’na 250 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.
Süper Lig’in 2010-11 sezonu sonrası Temmuz 2011’de, şike yapıldığı iddiasıyla dava açılmıştı. Operasyonda eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım tutuklanmıştı. ‘Şike davası’ndaki delilleri dikkate alan UEFA, sezonu şampiyon kapatan Fenerbahçe’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktan men etmiş, yerine sezonu 2’nci bitiren Trabzonspor’u 2011-12 organizasyona dahil etmişti.
Spor kamuoyunda ‘3 Temmuz süreci’ olarak adlandırılan pek çok kişinin tutuklu yargılandığı dava, delillerin usulsüz toplandığı gerekçesiyle bozulmuş, yargılananlar beraat etmişti. Daha sonra ‘kumpas’ davası başlatılmıştı.
Kulüp açıklamasında “Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz” denilirken, ‘kumpas’ davasında süreci başlatanların aldıkları cezalara dikkat çekildi.
İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2016’dan beri görülen ve ‘bir numaralı’ sanığın ABD’de bulunan Fethullah Gülen olduğu ‘şike kumpası’ davasında geçen haziranda karar açıklanmıştı.