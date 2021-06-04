‘Şike kumpası’ davası: Hidayet Karaca’ya 1406 yıl hapis cezası

‘FETÖ’nün futbolda ‘şike soruşturması’nda kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı.

AA’nın haberine göre İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nin karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

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Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’ya 76 kez uygulanmak üzere ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’, 166 kez ‘resmi belgede sahtecilik’ ve 91 kez ‘iftira’ suçlarından 1406 yıl hapis verildi.

Soruşturma sürecini başlattığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’, 91 kez uygulanmak üzere ‘iftira’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürü Nazmi Ardıç’a da 74 kez ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’, 86 kez ‘iftira’ ve 148 kez ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken, bazıları da beraat etti.

Ne olmuştu?

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul cumhuriyet savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu belirterek 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılamada Yargıtay ve yerel mahkeme kararları sonucu Yıldırım dahil sanıklara beraat verilmişti.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2016’dan beri görülen ‘şike kumpası’ davasında ‘bir numaralı’ sanık ABD’de bulunan Fethullah Gülen’di.