Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den iki bölge için sel uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sel uyarısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Doğu Karadeniz’de Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin, Doğu Anadolu’da ise Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan’da akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış etkili olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından bir uyarı yaparak şunları kaydetti: “Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Marmara Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası’nda yer yer sağanak yağışlar yaşanabilir. Hava sıcaklıklarında ise 2 dereceye kadar düşüş bekleniyor.

Marmara’da yağışların yarın etkisini tamamen kaybedeceği tahmin ediliyor. 

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