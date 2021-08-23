Polise ‘Ekibine tükürürüm’ diyen AKP’li vekil, ‘kumpas’a sığındı

Aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği görüntüler ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

18 Temmuz’da Erdemli ilçesinde AKP’li vekil aracını durduran polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” dedi. Daha sonra da “Ş…….. bak” diyerek hakaret etmişti.

Plaka hakkında ihbar olduğunu ve sistemde milletvekili aracı olarak kayıtlı olmadığını anlatan polis memuruna vekil “Kim ihbar ediyor benim arabamı” diye bağırmıştı. ‘Ekipler‘ diye lafa giren memurun sözünü keserek “Tükürüm ekibine” yanıtı veren Yılmaz “Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum” demişti.

AKP’li vekil Cüneyt Özdemir’in programına katıldı.

20 saati aşkın süredir çalıştığını, aracın durdurulduğu sırada uyukladığını ve hasta olan kızını görmek üzere eve gittiğini belirten Yılmaz polislerin aracını durdurmasının kasıtlı olduğunu iddia ederek olayı ‘kumpas’ olarak nitelendirdi.

Kimliğini gösterdiği halde sorgulamaya devam etmesinin gereksiz olduğunu belirten vekil memurların yaptığının kanunsuz olduğunu iddia etti.

Yaptığının doğru olmadığını kabul eden Yılmaz “Keşke üzerime bu kadar gelinmeseydi de bunlar yaşanmasaydı” dedi.

“Sarf ettiğim kelimeler için milletimizden özür diliyorum” diyen vekil görüntüleri paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın programa bağlanacağını duyunca yayından ayrıldı.

Sonrasında yeniden programa bağlanan Yılmaz yanlış anlaşıldığını belirterek “Ben kesinlikle bu polislerden özür dilemiyorum; milletimizden, polis teşkilatından özür diyorum” dedi.

Vekil iki polis memurunun açığa alınmasıyla ilgili bir dahli olmadığını savundu: “Soruşturmanın selamati açısında nkendi amirleri bunu uygun görmüşler, ben de bu vesileyle öğrendim.”