AKP’li vekilden aracını durduran polise: Ekibine tükürürüm

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Yılmaz, polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” dedi. Daha sonra da “Ş…….. bak” diyerek küfretti.

Anka’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre Yılmaz’ı taşıyan otomobil, 18 Temmuz günü, otoyolda ihbar edildiği gerekçesiyle durduruldu. Ancak Gül polisin kendisini durdurmasına tepki göstererek şöyle dedi: “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne? Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.”

AKP Mersin Milletvekili Yılmaz’ın, Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Yılmaz, polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” diye kızıyor ve sonra da “Ş…….. bak” diyor. https://t.co/VgTYshf7Er pic.twitter.com/9YiLxe3Vtl — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) August 22, 2021

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li Yılmaz’a, “Üzülerek belirtiyorum ki AKP’li bir milletvekili, şerefli Türk polisine hakaret ediyor. Yazık, çok yazık” diye tepki gösterdi.

Yaklaşık bir ay önce de CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, görevini yapan polis memuruna bağırarak konuşmuştu.