Akşam Postası / 22 Temmuz 2022

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM tahıl sevkiyatına dair anlaşmayı imzaladı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

İki HIV pozitif bireyin ebeveyn olma hikayesi

HIV tedavisinde katedilen yol, eşlerden bir ya da her ikisi HIV pozitif de olsa çocuk yapmalarına olanak sağlıyor.

Birce Akalay’ı tehdit eden Cem Küçük’e tepkiler yükseldi: Kaçamayacaksın

Oyuncu Birce Akalay’ı ekonomiyi eleştirdiği için ‘tutuklanmak’la tehdit eden AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

Erdoğan yine sabır istedi, ekonomik krizi ‘gözü doymazlar’a bağladı

Yeni asgari ücretle birlikte hayat pahalılığının azaldığını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimizin geleceğine balta vuran gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız” dedi.

TÜGVA, İBB’ye açtığı ‘tahliye’ davasını kaybetti

İstanbul Üsküdar ilçe temsilciliği olarak kullanılan taşınmazın tahliyesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı işlemlere karşı dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), davayı kaybetti.

ODTÜ’lü akademisyenlerden öğrencilere mezuniyet desteği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri, rektörlüğün engellemesi sonrası öğrencilerin mezuniyet talebine destek mesajları yayınladı.

Ucuz para döneminin sonu: Avrupa bankalarında enflasyon ve faiz telaşı

Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyona karşı 11 yılın ardından faiz artırmasının bankaları nasıl etkileyeceği merak edilir oldu. Reuters’ın analizine göre durum kırılgan ve endişe verici.

Bolu’da içme suyundan etkilenenlere HÜS tanısı kondu; profesör uyardı

Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen hastaların bazılarına, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı kondu.

‘Makul süre’ başvuruları AYM’yi bezdirdi: Pilot kararı Meclis’e gönderdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), temizlik işçisi Neriye Kuruç’un iş alacaklarıyla ilgili makul sürede yargılanma hakkının ihlaliyle ilgili verdiği pilot kararında, 108 bin bekleyen dosyanın çoğunun makul sürede yargılanma hakkının ihlaliyle ilgili olduğunu ve bunun yapısal bir soruna dönüştüğünü belirterek, uyardı. AYM, TBMM’nin ‘makul sürede yargılanma’ için düzenleme yapması gerektiği görüşünde.

Şentop’a ’15 Temmuz raporu’ soruları: Erdoğan’ın parmağı var mı?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta tartışılan 15 Temmuz raporu hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın raporun gizli kalması içim özel çaba sarf ettiği iddialarını sordu: “Söz konusu rapor baskılar neticesinde mi yayımlanmamış ve genel kurulda görüştürülmemiştir? Bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nezdinizden bir talebi olmuş mudur?”