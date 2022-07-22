Yavaş, Bakan Kurum’a Ankapark’ın mahkeme kararını hatırlattı; fikrini istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki başkan Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanıp çürümeye terk edilen Ankapark’ta kendisini suçlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a cevap verdi: “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, üç yıl önce değil, mahkeme kararıyla beş gün önce gerçekleşmiştir.”

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Kapılarını son yerel seçimlerden 10 gün önce, 21 Mart 2019’da açan ve maliyeti nedeniyle sıkça tartışmalara neden olan 120 futbol sahası büyüklüğündeki Ankapark, 18 Temmuz 2022 itibariyle ABB’ye teslim edilmişti.

22 Kasım 2020’de hasar tespiti yapılan parkın 111 milyon 210 bin TL zararda olduğu ve sadece bir buçuk yılda ANFA Güvenlik’in tespit ettiği 87 ayrı hırsızlık vakasının kaydedildiği belirtilmişti. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü parkın geleceği Ankaralıların vereceği kararla şekillenecek.

Bugün Bitlis’te ‘dere ıslah projesi’nde konuşan Bakan Kurum, Ankapark’ın çürüyen görüntülerini paylaşan ABB’ye çıkışmıştı: “Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden belediye başkanının hiç mi sorumluluğu yok? Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir!”

Bakanın konuştuğu görüntüleri Twitter hesabından paylaşması üzerine Yavaş, tweet’i alıntılayarak şunları dedi: “Sn. bakan, Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz.”