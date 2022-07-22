‘Sivas valisi, İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi’ haberimize jet hızıyla sansür!

Diken’in İzmir merkezli Sintan A.Ş.’yle hukuka uygun olmayan bağlarının bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayet edilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek hakkındaki haberi, yayına girmesinden iki gün sonra Şimşek’in başvurusuyla erişime engellendi.

Fotoğraf: Sivas Valiliği

Bilal Çelik imzalı haberde Vali Şimşek hakkındaki iddialar arasında, nüfuzunu kullanarak Sintan A.Ş.’ye milyonlarca liralık hibe ve destek sağlama, kendisini Aydın Kuşadası’nda beş yıldızlı otelde ağırlayan Sintan A.Ş. yöneticisi Kenan Mazıcı’nın yüksek alkol nedeniyle el konan ehliyetinin iadesi için özel çaba harcama, görev dışı yardımları ‘kamufle etmek’ için hastaneye 150 bin TL’lik bağış yaptırmanın yer aldığı yazıyordu.

Haberde, şikayet dosyasında Niğde’nin Bor ilçesi kaymakamı Mehmet Yavuz’unsa söz konusu iddiaları sormak için Vali Şimşek’i arayanlara kendisini ‘hukuk danışmanı’ olarak tanıttığının yer alması da kaydedilmişti.

Sivas Valisi Şimşek’in başvurusuyla Sivas 2’nci Sulh Ceza Hakimliği haberin erişime engellenmesine karar verdi.

Kararda ayrıca Diken’in ve muhabirimiz Bilal Çelik’in haberle ilgili Twitter paylaşımlarının kaldırılması da talep edildi.

Şikayet dilekçesinde, şirket yöneticisinin de Vali Yılmaz Şimşek’i Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelde ağırladığı belirtilirken; Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz’un da söz konusu iddiaları sormak için valiyi arayanlara kendisini ‘hukuk danışmanı’ olarak tanıtarak bilgi istediği anlatıldı. — Bilal Çelik (@bllcelik_) July 20, 2022

Haberde İzmir Menemen’deki Sintan A.Ş.’de işten çıkarılan Ş.Ö., şirkete açtığı davayı kazandığı yazıyordu.

Davayı kazanan Ş.Ö. daha sonra iş arkadaşı E.B.’yle görüştü. E.B. görüşmede bazı çarpıcı iddiaları dile getirdiği kaydedilmişti. E.B.’nin ‘şirketin bazı kamu görevlileri eliyle hukuka aykırı faaliyet ve işlemler yürüttüğünü’ anlatarak, bu faliyetlere kendisinin de bulaştırıldığından yakındığı aktarılmıştı. Ş.Ö.’nün durumu avukatına iletirken; E.B.’nin de daha sonra bu iddiaları anlatması nedeniyle işten çıkarıldığı yazılmıştı.

Haberde Ş.Ö.’nün avukatının araştırmaları sonucu iddiaların odağındaki kişinin Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Vali hakkında İçişleri Bakanlığı’na verilen şikayetler şöyle aktarılmıştı:

Özel takım elbiseden, beş yıldızlı otel tatillerine

* Niğde valisiyken 12 Mayıs’ta Sivas valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek’in 2020 aralık ayında diktirdiği 20 bin TL tutarındaki üç takım elbisenin Sintan A.Ş. yetkilisi Kenan Mazıcı tarafından ödendiği ve Vali Şimşek’in Mazıcı tarafından Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otelde üç gün ağırlandığı şikayet dilekçesinde yer aldı. Daha sonra Şimşek’in avukatı, valinin Kuşadası’ndaki otelde kaldığını doğrulayarak, bunun ‘hatalı’ olduğunu söylediği belirtildi.

Fotoğraf: Sintan A.Ş. / Kenan Mazıcı

‘Sintan’a 20 milyon TL hibe ve destekler aldırdı’

* Vali Şimşek’in Sintan Kimya A.Ş.’nin Kosgep ve Tübitak’tan 5 milyon TL’lik hibe ile Halk Bankası’ndan düşük faizli 15 Milyon TL destek sağlamak için bürokratik kaynakları kullandığı ve ‘muhatap’ sayıldığı öne sürüldü.

‘Yüksek promilden el konan ehliyetini iade ettirdi’

* Vali Şimşek, Sintan yetkilisi yakın arkadaşı Kenan Mazıcı’nın İzmir’de el konan ehliyeti için de devreye girmiş. İddiaya göre Şimşek, Mazıcı’nın ehliyetinin iadesi için gerekli ‘psikometrik’ raporlarını Niğde İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla aldı.

‘Görev dışı yardımları kamufle etti’

* Nisan 2019’da Yılmaz Şimşek, Niğde valisiyken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 150 bin TL değerinde araç gereç bağışlayan Sintan A.Ş. yetkilisi Kenan Mazıcı’ya plaket vermişti. Bu desteğin, ‘görev dışı yardımları kamufle etmek’ için yapıldığı da iddialar arasında.

Fotoğraf: Bor Kaymakamlığı / Mehmet Yavuz

Kaymakam: Ben valinin hukuk danışmayım

* Bakanlığa gönderilen şikayet dilekçesinde, iddiaların ardından Vali Şimşek’in arandığı fakat ulaşılamadığı, daha sonra da Mehmet Yavuz isimli biri tarafından “Ben valinin hukuk danışmanıyım” diye dönüp ‘bilgi’ talep edildiği aktarıldı. Fakat kendini ‘valinin hukuk danışmanı’ olarak tanıtan Yavuz’un Niğde’nin Bor ilçesi kaymakamı olduğu anlaşıldı.