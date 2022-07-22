Dolar/TL’de ‘pas’ etkisi: 17,70’i aştı

Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz ve düşük faiz başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki tercihlerine yönelik endişeler ve küresel resesyon korkusuyla 17,5 seviyesinin üstünde yükselişini sürdürerek 17,73 oldu.

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te tutması TL’nin değer kaybetmesinde etkili oldu.

Fotoğraf: Reuters

MB yüzde 80’e dayanan enflasyona rağmen faizle değil kredi/likidite ve benzeri makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirtirken, Avrupa 11 yıl aradan sonra faiz artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 50 baz puan faiz artırırken yeni bir politika aracı olan aktarım koruma mekanizmasını (TPI) da açıkladı.

Türkiye’deyse son 24 yılın zirvesine ulaşan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85’e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen MB politika faizinde değişikliğe gitmedi. MB, karar metnini de pek değiştirmedi.

Reuters anketlerine göre, MB’nin enflasyonda düşüş ve yükselişe bakmadan en az önümüzdeki bir yıl daha politika faizi tepkisi vermesi beklenmiyor.

TL, eylülden bu yana yüzde 44 değer kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda MB geçen eylülden beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Faiz indirimleriyse TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçen yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı.

Dolar/TL dünü 17,7240’tan tamamladıktan sonra bu sabah saat 08:43’te güne 17,7250/17,7330 seviyesinden başladı. Saat 09:16 itibariyle 17,73 seviyesinde.

Bu verilere göre TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 16,3, yılbaşından beri kaybıysa yüzde 25,7.

Türkiye’nin beş yıllık CDS’i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra dün günü 827/840 puandan tamamladı.

CDS’in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

MB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL’nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.

MB rezervleri eksi 55 milyar dolar

MB’nün dün açıkladığı verilere göre bankanın net rezervleri 18 Temmuz’da 6,4 milyar dolara yükselse de 2002’den beri en düşük seviyelerden uzaklaşamadı. Bankacıların hesaplamalarına göre swaplar hariç rezervler eksi 55 milyar dolar civarında seyrediyor.

Piyasalar önümüzdeki hafta MB’nin yıl sonu için mevcut yüzde 42,8 olan enflasyon tahmininde revizyonu ve Fed faiz kararını takip edecek. Reuters anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 70 seviyesinde.