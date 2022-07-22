TÜGVA, İBB’ye açtığı ‘tahliye’ davasını kaybetti

İstanbul Üsküdar ilçe temsilciliği olarak kullanılan taşınmazın tahliyesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı işlemlere karşı dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), davayı kaybetti.

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İBB’nin AKP yönetiminde olduğu süreçte bazı vakıf ve derneklere tahsisler, yardımlar yeni yönetim tarafından durdurulmuş, vakıflar, kullandıkları binalardan çıkmayarak İBB hakkında hukuki işlem başlatmıştı.

TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi’nin olduğu binadaki bir konferans salonu ve altı odanın tahliyesi de mahkemelik olmuştu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Mahkeme, TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi’nin binasındaki bir konferans salonu ve altı odanın tahliyesi davasında İBB’yi haklı buldu.

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi kararında, ilk mahkemenin davayı ret gerekçelerine dikkat çekerek Üsküdar Kaymakamlığı’nın 17 Ağustos 2021 tarihli tahliye işleminin yargı kararının uygulanması niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anılan mahkeme kararıyla ortaya konulduğu üzere vakfın taşınmazda fuzuli işgalci olduğu anlaşıldığından tahliye işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliğiyle vakfın açtığı davanın reddine karar verdi.