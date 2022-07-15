Mahkeme kararını yok sayan TÜGVA, Büyükada İskelesi’nde yaz kursu açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen yıl mahkeme kararını göstererek tahliye etmek istediği ancak kaymakamlıkça engellendiği Büyükada Vapur İskelesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Daha önce iskeleyi ‘kına gecesi‘ organizasyonları için kiraya veren TÜGVA, şimdi de tarihi iskelede yaz okulu açıyor.

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İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2018’de, Büyükada İskelesi’nin üst bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’ya 10 yıllığına kiraya verilmiş ancak daha sonra Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye devredilmişti.

İBB ekipleri TÜGVA’nın tahliye kararına rağmen söz konusu alanı boşaltmadığını belirterek 6 Ekim 2021’de tahliye işlemlerine başlayınca da polis ekipleriyle İBB ekipleri arasında arbede çıkmıştı.

Büyükada’ya giden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilçe başkanları bir basın açıklaması yapmıştı: “İstanbulluların olan Ada iskelesi 2005’te İBB’ye devredilmiş. 2018 yılında üst kısmı TÜGVA’ya 2 bin 500 liraya kiralanmış. Bu fiyata kimse ev bulamıyor.”

Hala TÜGVA kullanıyor

BirGün’ün aktardığı habere göre; TÜGVA’ya tahsis edildikten sonra kına gecesi gibi organizasyonlar düzenlendiği ortaya çıkan iskelede vakfın şimdi de yaz okulu düzenlediği açığa çıktı.

Adalar Kaymakamlığı’ysa İBB’ye gönderdiği resmi yazıda ‘Adli yargıda tahliye kararı alınmadı’ diyerek TÜGVA’nın Büyükada İskelesi’nden tahliyesinin ‘yasal olmadığını’ belirtti. İskelede, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonlar düzenlendiğinin ortaya çıkması tartışmalara neden olsa da Büyükada İskelesi’nin üst katı hâlâ TÜGVA tarafından kullanılmaya devam ediyor.