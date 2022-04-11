İmamoğlu, TÜGVA’nın ‘işgal ettiği’ arazinin AKP’li belediyeye tahsisini veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 2019’dan beri işgal ettiği arazinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin kararını veto etti.

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ANKA’nın haberine göre İmamoğlu, İBB Meclisi’nin AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla alınan iki kararını veto etti.

İmamoğlu’nun tekrar görüşülmek üzere İBB Meclisi’ne gönderdiği dosyalardan biri, TÜGVA Genel Merkezi’nin 2019’dan beri işgal ettiği yaklaşık bin metrekarelik İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin.

İmamoğlu, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin ortak kullanımıyla ilgili olarak Esenler Belediyesi’yle İBB arasında yapılmak istenen protokolün oy çoğunluğuyla reddedilmesini de veto etti.

Mülkiyeti İBB’ye ait kültür merkezi, İBB yönetimi değiştiğinde AKP ve MHP’li meclis üyelerinin ortak önergesiyle AKP’li Tevfik Göksu’nun başkanlığındaki Esenler Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

İBB yönetimince hazırlanan ortak kullanım protokolüyse ilgili komisyonlarca uygun bulunmamış, daha önce alınan tahsis kararının uygulanması gerektiği belirtilerek reddedilmişti.