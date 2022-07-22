Şentop’a ’15 Temmuz raporu’ soruları: Erdoğan’ın parmağı var mı?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta tartışılan 15 Temmuz raporu hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın raporun gizli kalması içim özel çaba sarf ettiği iddialarını sordu: “Söz konusu rapor baskılar neticesinde mi yayımlanmamış ve genel kurulda görüştürülmemiştir? Bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nezdinizden bir talebi olmuş mudur?”

Fotoğraf: AA/Diken

15 Temmuz 2016 darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu, o dönem komisyon başkanı olan AKP’li Reşat Petek tarafından kişisel sitesinde yayımlandı.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Mustafa Şentop’a yazdığı mektupta, rapor hakkında açıklamalarına tepki göstererek, dikkat çeken iddiaları sordu.

‘Meclis araştırması komisyonu raporu niteliğini taşıyan bir raporun bulunmadığını’ ve ‘söz konusu Meclis araştırmasının hükümsüz hale geldiğini’ söyleyen TBMM Başkanı Şentop’a, CHP’li Bekaroğlu tepki gösterdi.

“Meclis’i bombalama cesareti gösteren bir örgütle ilgili araştırma komisyon raporunun bizzat o Meclis’in başkanı tarafından kadük kaldığının açıklanması, bu durumun sorumlularının tespitine dahi girişilmemesi ayrıca tarafımızca esefle karşılanmış bulunmaktadır” diyen CHP’li Bekaroğlu, söz konusu komisyonun başkanı Reşat Petek’in, web sayfasında yayımladığı rapora dikkat çekti.

Bekaroğlu, Petek’in, “Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür” şeklindeki ifadenin doğru olmadığını, bunun ‘tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama’ olduğunu, raporun ‘FETÖ’ yapılanmasının devlete nasıl sızdığını kaynaklarıyla ortaya koyan bir nitelikte olduğunu, raporu hem şimdiki hem önceki TBMM başkanlarına ilettiği şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

Erdoğan’la Elitaş ‘yayımlanmasın’ diye uğraştı

Bekaroğlu, raporun yayımlanmaması için AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın özel çaba sarf ettiği ve Erdoğan’ın da raporun yayımlanmaması için ikna edildiği iddialarını da Şentop’a yazdığı mektupta sordu.

Bekaroğlu’nun Şentop’a yönelttiği sorular şöyle:

-Meclis araştırması komisyonunun başkanı olan dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in yukarıda özetlenen röportajdaki ifadeleri doğru mudur?

-18 Temmuz 2022 tarihli basın açıklamasını yapmaya neden gerek duydunuz? Bu basın açıklamasında Meclis araştırması komisyonunun başkanı olan dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in açıklamasında yer alan hususlara neden cevap vermediniz?

-Söz konusu araştırma komisyonu raporu iki ciltten mi oluşmaktadır?

-Bu ciltlerin basım işlemi TBMM tarafından mı yapılmıştır?

-12 Temmuz 2017’de komisyon başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunduğu tarafınızca da yapılan açıklamada da kabul edilen söz konusu rapor bazı usul hükümlerinin arkasına sığınılarak ‘tamamlanmadığı gerekçe gösterilerek‘ neden tarafınızca kamuoyuna açıklanmamaktadır? Neden Genel Kurul’da görüştürülmemektedir?

-İlgili komisyon başkanının bu konudaki ısrarlı talepleri neden tarafınızca red olunmaktadır?

-İlgili komisyon başkanının Meclis web sitesinde yer alan ‘Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür’ diye yazılı olan cümlenin doğru olmadığını, tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama olduğu yönündeki beyanları hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Raporun yayımlanmaması konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın bir çabası olduğu konusunda herhangi bir bilginiz var mıdır?

-Elitaş söz konusu raporun yayımlanmaması ve genel kurulda görüştürülmemesi konusunda şahsınız nezdinde bir girişimde bulunmuş mudur?

-Söz konusu rapor baskılar neticesinde mi yayımlanmamış ve genel kurulda görüştürülmemiştir? Bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nezdinizden bir talebi olmuş mudur?

-Herhangi bir baskı varsa bu baskıyı yapan kimler veya hangi mercilerdir?

-Bu raporu kamuoyundan neden saklıyor ve açıklamıyorsunuz? Bu konuda mensubu bulunduğunuz parti çevrelerinden herhangi bir talep gelmiş midir?

Şentop’tan bu sorularına cevap isteyen Bekaroğlu, kamuoyunun beklentilerine de cevap verilebilmesi için söz konusu ‘araştırma komisyonu raporu’na işlerlik kazandırılması ve Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasını istedi.