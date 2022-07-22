Erdoğan yine sabır istedi, ekonomik krizi ‘gözü doymazlar’a bağladı

Yeni asgari ücretle birlikte hayat pahalılığının azaldığını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimizin geleceğine balta vuran gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız” dedi.

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Verileri tartışmalı Türkiye İstatistik Kurumu’na göre bile enflasyonu yüzde 80’e dayanan Türkiye’de yoksulluk daha da derinleşiyor. Hemen hemen her gün yeni bir kalemde zam haberi geliyor. Halkın büyük çoğunluğu gelirinin giderini karşılamadığını belirtirken hükümet, 4 bin 253 olan asgari ücreti, 5 bin 500’e çıkardı. Bu ücret henüz cebe girmeden yeni fahiş zamlarla eridi.

Erdoğan’a göre yeni asgari ücretle ‘insanların omuzlarına binen hayat pahalılığı yükü’ azaldı.

‘41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan ayrıca “Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya yerli yerine oturmaya başladı” dedi.

‘Sabır’ çağrısı

Uzmanlar Erdoğan’ın ekonomide karşılığı bulunmayan ‘yeni ekonomik modeli’nin ekonomik krizi derinleştirdiğini söylerken Erdoğan, sorunların ‘milletin geleceğine balta vuran gözü doymazların hesapları’ nedeniyle oluştuğunu savundu.

Yurttaşları ‘sabırlı olmaya’ çağıran Erdoğan, “Türkiye’yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz” dedi.

Daha önce hükümet yetkililerinin yanısıra AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli de hayat pahalılığı karşısında halktan sabır istemişti.