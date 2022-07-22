Yemekler daha lezzetli olsun istiyorsanız sofra adabını unutun, ağzınız açık çiğneyin

Oxford Üniversitesi araştırması ağız açık yemek yemenin lezzeti artırdığını söylüyor.

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Her ne kadar sofra adabına uygun olmasa da araştırmaya göre ağız açık çiğnemek ‘uçucu organik bileşenlerin’ burnun arkasına ulaşmasını sağlayarak yiyeceklerin daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Uçucu organik bileşenler aroma yaratarak yemeğin tadına katkı sağlamaya yardımcı olan moleküller. Bunların burun arkasına ulaşması kokudan sorumlu hücreleri uyararak yemek yeme deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Times’a konuşan araştırmanın yazarlarından deneyesel psikoloji uzmanı Charles Spence “Başından beri yanlış yemek yiyormuşuz” dedi.

Ses de lezzete dahil

Ağız açık şekilde yemenin alınan lezzete bir katkısı daha var. Spence şöyle açıklıyor: “Ses konusuna gelince, ses çıkaran yemekleri seviyoruz kıtır ve gevrek. Hem elmalar hem de cips için o çıtırtı sesi arttığında daha lezzetli olduğu değerlendirildi. Elmanın cipsi, krakerin, havucun, patlamış mısırın çıkardığı sesi daha iyi duymak için sofra adabını bırakmalı ve ağzımız açık yemeliyiz.”

Spence ayrıca yemekten daha çok tat almak için mümkünse çatal bıçakla değil, elle yemeyi tavsiye ediyor: “Dokunma hissimiz yemek algımızda çok önemli bir yere sahip. Araştırma elinizde hissettiğiniz şeyin tat alma deneyimine belli açılar kattığını gösteriyor.“