YÖK, ‘öğrenci affı’nda usul ve esasları belirledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamuoyunda ‘öğrenci affı’ olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasında usul ve esasları belirledi.

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Buna göre ‘terör’, ‘cinsel saldırı’, ‘kasten öldürme’ suçlarını işleyenler ve ‘devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğiyle mensubiyeti bulunanlar’ olarak tanımlananlar kanundan yararlanamayacak.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile eczacılıkta uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanundan yararlanabilecek.

Bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettikleri halde kaydolmayanlarsa bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022’ye kadar) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları şartıyla kanunun ilgili hükümlerinden faydalanabilecek.

Yükseköğretim kurumlarından 5 Temmuz 2022’den önce ilişiği kesilen öğrenciler de kanundan yararlanmak için ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna aynı tarihe kadar başvurabilecek.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların ise mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Sağlık nedenleriyle başvuramayanların da buna ilişkin heyet raporunu 5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecekleri bildirildi.