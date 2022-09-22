Akşam Postası / 22 Eylül 2022

Enflasyon, kur dinlemiyor: Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 12’ye indirdi. Kararın ardından dolar/TL 18,40’ın üstünü gördü.

Atilla’dan borsa yorumları: Halkbank’ın hisse alımında zamanlama manidar

Eski Borsa İstanbul genel müdürü Hakan Atilla, eski yöneticisi olduğu Halkbank’ın hisselerini geri alması hakkında ‘zamanlama manidar’ dedi.

Erdoğan, Rusya’nın ödeme sistemi Mir’e alternatif arıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Bloomberg’ün üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Erdoğan, toplantıda üst düzey yetkililerle görüşüp Rusya’nın yerel ödeme sistemi Mir’e alternatif arayacak.

İran cumhurbaşkanı, başörtüsü takmayı reddeden gazeteciye röportaj vermedi

CNN muhabiri Christiane Amanpour, New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yle röportaj yapmak için sözleştiğini ama cumhurbaşkanının röportaja gelmediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: ‘Altılı masa’da kriz yaşamadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’da bir kriz olmadığını belirterek ”Böyle bir şey olmadı, olsa zaten meydana çıkar” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin oylarının istikrarlı bir şekilde arttığını da söyledi.

AB geri adım atmıyor: Putin’in seferberlik ilanı sonrası yeni yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna’ya silah desteğini artırmaya karar verdi.

İlkay Akkaya’nın bir konseri daha yasaklandı: Gerekçe ‘genel güvenlik’miş

Sanatçı İlkay Akkaya, Şanlıurfa Valiliği’nin Urfa CITY AVM’de vereceği konserini ‘genel güvenlik’ gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.

Erdoğan’ın ‘kampanyası’: TOKİ’den ev veya işyeri alanlara peşin ödeme indirimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut projesindeki yeni ‘kampanyayı’ duyurdu: “TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun vaadi, AKP’nin vizyon belgesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı sağlayan çalışma, AKP’nin 2023 seçimleri için hazırladığı vaatlerin arasında yer aldı.

ABD’li yetkili: ABD’ye en çok öğrenci gönderen Avrupa ülkesi Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ethan Rosenzweig, “Avrupa genelinde ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkenin Türkiye olmasından gurur duyuyoruz. Avrupa’daki tüm ülkeler içinde ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülke Türkiye’dir” dedi.