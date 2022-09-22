Avukatı duyurdu: Interpol, Peker’in kırmızı bülteninin kapsamını genişletti

Avukatı Ersan Barkın, Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkındaki kırmızı bülteni “Tüm dünyada aranıyor” olarak genişlettiğini duyurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Ünsal Ban ve eski Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu’nun isminin geçtiği bir dizi iddia ortaya attıktan sonra sosyal medyada paylaşımları durmuştu.

Peker’in daha sonra İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş, Peker’i tehdit ettiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik sokakta silahlı saldırıya uğramış ve ‘basın danışmanı’ Emre Olur BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilmiş daha sonra da Türkiye’ye iade edilip tutuklanmıştı.

Suç örgütü liderinin avukatı Ersan Barkın’ın Twitter’dan aktardığına göre bugün Peker hakkında, Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle Interpol tarafından sadece ‘savunması alınmak üzere’ çıkarılan kırmızı bültenin kapsamı “Tüm dünyada aranıyor” olarak genişletildi.