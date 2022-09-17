Peker’in evine silahlı saldırıda bir tutuklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakın örgüt üyeleri arasında ‘alacak meselesi’ nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen beş şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: ANKA

Beykoz’da 14 Eylül’de Sedat Peker’in evini silahla basan Ömer Ş., daha önceden tanıdığı öne sürülen Y.G.’yi ağır yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. yakalanmıştı. Y.G’yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş’ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Peker’in danışmanı olduğunu söyleyen Emre Olur, ‘çatışmanın alacak verecek meselesi olmadığını, Peker’e planlı bir saldırı olduğunu’ öne sürmüştü.