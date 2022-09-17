Sedat Peker aleyhine çektiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik’e silahlı saldırı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i tehdit ettiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

DHA’nın haberine göre olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cenk Çelik sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.