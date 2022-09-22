Hacettepe’de usulsüzlük bitmiyor: Önce işi yaptırdılar, sonra ihale düzenlediler

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi’nin 7 Temmuz 2017 tarihinde üniversitenin 50’inci yıl şenlikleri için hazırlanan belgeselin ihalesinin gösterimden günler sonra düzenlendiği ortaya çıktı. Üstelik ihaleyi üstlenen birim de adı çok sayıda usulsüzlüğe karışan ve esas işi bilimsel araştırmalara bütçe sağlamak olan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi.

Fotoğraf: Facebook

7 Temmuz 2017 tarihinde üniversitenin 50’inci yılı için hazırlanan ve amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte ‘Yarım asrın ardından: Daha ileriye… En iyiye…’ adlı bir belgesel gösterildi. Belgesel, gösterim tarihinden önce okul tarafından duyuruldu.

Gösterime üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Dr. Haluk Özen dahil çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde izlenen belgeselin yapımcılığınıysa Çeyrek Yapım üstlendi.

Çekimleri tamamlanan ve gösterimi düzenlenen belgeselin ihalesinin 10 Ağustos 2017 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin ise 7 Eylül 2017 tarihinde imzalandığı ve işin teslim tarihinin de 10 Ekim 2017 olduğu ortaya çıktı.

Yani ihale gösterimden bir ay sonra düzenlenmiş, sözleşmesiyse iki ay sonra imzalanmış.

Sözleşme bedeli 130 bin lira olan belgeselin ihalesiyse davet usulüyle yapıldı. Yaklaşık maliyeti 171 bin 667 lira olan ihaleye üç şirket davet edilirken yalnızca bir şirket katıldı. Katılan ve ihaleyi kazanan şirketse ihaleden önce belgeseli yayına hazır hale getiren Çeyrek Yapım.

Esas amacı bilimsel araştırmaları fonlamak olan BAP biriminin başında bulunan Perran Varol da gösterimde belgeseli izleyenler arasında yer aldı.

Birim hakkındaki iddialar neler?

Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçe yıllarca akademisyenlerce zimmete geçildi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri biriminde bulunan ve bilimsel çalışmalar için kullanılması gereken bütçeyle aydınlatma direkleri, elektrik malzemeleri, şapka ve çanta alındı.

A.D. isimli akademisyenin yeğeni adına kayıtlı iki şirketten çok sayıda ihalesiz mal veya hizmet aldı.