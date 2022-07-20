Diken, ifadelere ulaştı: Hacettepe’deki zimmete geçirme doğrulandı

ALTAN SANCAR

Diken’in nisandan itibaren gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi’nin bilimsel araştırma bütçesinin bazı akademisyenler tarafından zimmete geçirildiği haberlerinin ardından üniversite yönetimi geçen ay soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada dinlenen isimlerden bazıları haberimizi doğrularken, çok sayıda akademisyenin zimmete para geçirdiği belirtildi.

Fotoğraf: Facebook

Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin yıllarca akademisyenlerce zimmetlerine geçirildiği iddia edilmişti. Diken’in ulaştığı çok sayıda bilgi, belge ve kaynaklar da bu iddiaları doğrulamıştı.

Belgelere göre, ‘tanıdık’ şirketler üzerinden hazırlanan naylon faturalarla Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden ayrılan payların akademisyenlere elden teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan bir akademisyenin yeğeninin adına kurulu firmalardan ihalesiz doğrudan temin yoluyla çok sayıda mal aldığı üniversite kayıtlarına yansımıştı.

Diken’e konuşan üniversite yönetimiyse soruşturma başlatıldığını söylemişti. Soruşturma kapsamında çok sayıda proje ve dosya incelenmiş, soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Tanık ifadeleri de yolsuzluğu doğruladı

Bunların ardından soruşturmayı sürdüren Hacettepe Üniversitesi, akademisyenleri ve bazı şirketlerin yetkililerini dinledi. Üniversitenin hukuk fakültesinin öğretim görevlileri tarafından yürütülen soruşturmada ulaştığımız tanık ifadeleriyle de haberlerimiz doğrulandı.

Geçen aylarda bilgisine başvurulan tanıklardan biri, haberlerin doğru olduğunu ve kendisinin çok sayıda akademisyene elden para teslim ettiğini söyledi.

Şirket çalışanı olan tanık, ifadesinde işiyle tehdit edilerek, farklı tarihlerde ve farklı miktarlardaki parayı şirketlerden alarak akademisyenlere götürmesinin istendiğini söyledi.

10’dan fazla akademisyenin ve üniversite yönetiminden adını veren tanık, bu isimlere K.M. adlı şirketten para aktarıldığını doğruladı.

Üniversitede bilgisine başvurulan şirket çalışanlarına haberleri gündeme getiren muhabirimizi tanıyıp tanımadıkları, görüşüp görüşmedikleri de soruldu. Çalışanlar muhabirimizi tanımadıklarını ve kendisi ile görüşmediklerini aktardı.

Soruşturmada bilgi alma süreçleri tamamlanırken, doğrulanan para trafiğinin adli makamlara iletilip iletilmediği bilinmiyor.

İddialar neler?