Hacettepe’de kızını ve oğlunu işe aldığı ortaya çıkan daire başkanı görevden alındı

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mustafa Altay’ın yakınlarını üniversite bünyesinde işe aldırdığı ortaya çıktı. İşe alıma itirazların yükselmesi üzerine rektörle görüşen Mustafa Altay görevden alınırken hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Facebook

Bilimsel Araştırma Projeleri biriminde soruşturma başlatılan Hacettepe Üniversitesi’nde yeni bir usulsüzlük daha yaşandı.

Personel daire başkanlığı görevini uzun süre vekaleten yürüten ve yakın zamanda asaleten bu kadroya atanan Mustafa Altay kızı ve oğlunu işe aldırırken kardeşi ve yeğeni de üniversitede çalışıyor.

Altay’ın kardeşi Zekeriye Altay uzun yıllardır üniversitede çalışırken, 2013 yılında ise Ek Ders Tahakkuk Şefliği’nde şef pozisyonuna getirildi. Öte yandan yeğeni Ergin Altay ise Döner Sermaye İşletmeleri Tahakkuk Şefliği’nde büro elemanlığına getirildi. Altay, yeğenini uzun süre şoför olarak da görevlendirerek ek mesai almasını sağladı. Tepkilerin artmasıyla bu uygulamadan vazgeçti, ancak kendi biriminde çalışmaya devam etti.

Kızının ‘KPSS puanı yetersiz’ iddiasıyla tepki

Altay yakın zamanda ise oğlu ve kızını işe aldı. Altay’ın kızının işe alımına Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanının yetersiz olduğu iddiasıyla tepkiler yükseldi. Son işe alımlarla üniversite ‘kaynamaya’ başladı.

İşe alımların üniversite içerisinde tartışmalara neden olması ve bazı sendikaların duruma itiraz etmesi üzerine durum rektörlük makamına ulaştı.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’la görüşen Altay senelik izne ayrıldı. Öte yandan kızı görevinden istifa etti. Altay’ın oğluysa henüz görevine devam ediyor.

Diken’in üniversite kaynaklarından edindiği bilgilere göre Mustafa Altay hakkında usulsüz işlem nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Altay görevinden alınırken, yerine rektörlük tarafından vekaleten başka bir isim atandı.