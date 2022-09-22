Bakanlık hastane kapatmalarında hem geri adım attı hem de ceza kesti

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanlığı, Ankara’da beş hastanesini kapatarak Etlik Şehir Hastanesi’ne taşıma kararından geri adım attı. Üç hastane kısmen yerinde kalacak ancak statüleri değişecek, biriyse tamamen kapatılacak. İlgili resmi yazıda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise bahsi geçmiyor.

28 Eylül’de açılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınmaları nedeniyle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılacaktı.

Ankaralılar, sivil toplum organizasyonları, meslek örgütleri, bazı siyasi partiler hastanelerin kapatılmasına karşı ara vermeden mücadele etti.

Kapatılma kararından geri adımın ilk ipucunu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden vermişti.

Onkoloji hastanesinin kapatılmasına karşı yükselen kamuoyu baskısı üzerine Koca, şunları demişti: “Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.”

Taşınma hazırlıkları yapılıyordu

Söz konusu hastanelerin, şehir hastanesinde istihdam edilmeyecek personeli başka hastanelere kaydırılmış, hekimler odalarını toplamaya başlamıştı. Taşınma simülasyonları yapılmış, hastaları taşıyacak 112 ambulansları ayarlanmıştı. Revizyon hastaneler için de sürpriz oldu.

Sağlık Hizmet Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne yollanan yazı planları değiştirdi.

Hastane yönetimlerine ulaştırılan yazıda, şunlar dendi: “Günümüzde devam eden sağlık ihtiyaçları ve pandemi sürecinin devam etmesi hususları dikkate alınarak, genel müdürlüğümüzce yapılan yeniden değerlendirme neticesinde, sağlık hizmeti sunumu planlamalarımızda revizyona gidilmiştir.”

Revizyona göre:

* Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen taşınacak. Ancak eğitim ve araştırma hastanesi vasfı kalmayacak. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi adıyla dal hastanesi olarak hizmet verecek.

* Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısmen taşınacak. Onun da eğitim ve araştırma vasfı kalmayacak, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi adıyla dal hastanesi olarak hizmete devam edecek.

* Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kısmen taşınacak. Eğitim ve araştırma hastanesi vasfı kalmayacak, genel hastane olarak hizmet verecek.

* Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müstakil hastane statüsü kaldırıldı. Yani kapatılarak, şehir hastanesine taşınacak.

Hala bilinmeyen çok

Revizyonu yorumlayan Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, “Yazıda bazı noktalan net değil. Belirsizlik oluştu, hocaları, asistanları, eğitim kadrolarını götürüp, uzmanların bir kısmını bırakabilirler ya da başka tayinler planlıyor olabilirler. Hiç detay yok” dedi.

Kararın mücadelenin bir kazanımı ve önemli olduğunu belirten İlhan, yine de temkinli yaklaştı: “Tüm bunlar seçime kadar daha fazla tepki çekmemek için geçici bir düzenleme olabilir. Kısmen de olsa bu kazanımlar yurttaşlarımız ve çalışanlarımız için çok değerli. Yıllardır hastanelerimizi kurtarmak için mücadele eden Hastanemi Açın Platformu’nun bileşeni 124 kuruma, Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’na çok teşekkür ediyorum. Kapatılan hastanelerin açılması ve mevcut hastanelerimizin geliştirilmesi için mücadelemiz devam edecek.”

Onkoloji hastanesinin durumu hala açık değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Çok tepki geldi, eylemler sonuç verdi, geri adım atıyorlar” dedi.

Onkoloji hastanesiyle ilgili hiçbir bilginin olmadığını vurgulayan Ökten, şöyle devam etti:

“Tüm hastaneler araştırma ve eğitim hastanesi ve hepsinin statüsü düşürüldü, ikinci basamak hizmet hastanesi dönüştürüldü. Kısmen taşınma işi daha da karmaşık hale getirebilir. Hastanelerde hekim ve personelden kalanlar olacak ama şehir hastaneleri için kadroya ihtiyaç var. Kimler şehir hastanesine geçecek, kimler ikinci basamağa dönüştürülen hastanelerde kalacaklar? Eskisi gibi hizmet verebilecekler gibi gözükmüyor çünkü. Biz bu hastanelerin olduğu gibi korunmasını istiyorduk. Belli ki bakanlık oluşan tepkiler üzerine harekete geçti ama revizyonla ne deve ne de kuş gibi oldu.”

‘Hastanelerin statüsü değişmesin‘

Ökten, bir yandan randevu sisteminin tıkanması diğer yandan seçim takviminin bu revizyonda etkili olduğunu düşünüyor: “Aylar sonraya randevu, hizmet verip, hastaneleri kapatmak olmayacaktı. Tepkileri de önlemek istediler.”

Şehir hastaneleri büyük olsa, şehirlerdeki hastaneleri yutsa da hasta yatak sayısını artırmıyor. “O zaman niye yapılıyor?” diye soran Ökten, şunları dedi: “O zaman var olan hastaneleri kapamayalım, koruyalım, modernize edelim. Bu çok daha ekonomik olur. Kapanan hastaneleri teknoloji çöplüğüne dönüştürdük. Dünyanın terk ettiği sistemi (şehir hastaneleri) kurduk, 25 yıl geleceğimizi ipotek altına aldık. Hasta mağdur olacak.”

Geri adımın yetmediğini söyleyen Ökten, hastanelerin eski statüsünün sürmesi gerektiğini savundu. Eğitim ve araştırma hastanelerinin devlet hastanelerine dönüştürülmesinin hizmet anlayışı ve niteliğini düşüreceğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun da revizyonu bir geri adım ve kazanım olarak değerlendirdi. Ancak mücadeleye devam edeceklerini belirten Coşkun, “Çünkü şehir hastaneleriyle ilgili ciddi sorunlar ve handikaplar var. Hastanelerin kent genelinde, yaygın ve ulaşılabilir olması önemli” dedi.