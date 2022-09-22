Atilla’dan borsa yorumları: Halkbank’ın hisse alımında zamanlama manidar

Eski Borsa İstanbul genel müdürü Hakan Atilla, eski yöneticisi olduğu Halkbank’ın hisselerini geri alması hakkında ‘zamanlama manidar’ dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, farklı günlerde birçok kez yatırım için vatandaşa borsayı önermiş ve borsanın reklamını yapmıştı. Bankacılık hisselerinin desteğiyle bir buçuk aylık şüpheli yükselişten sonra son bir haftada banka endeksi yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti. Nebati bu süreçte sessizliğini koruyor.

Bu sürecin ardından iki gün önce Halkbank 8,85 milyon lotluk hisse geri almıştı. Halkbank’ın ardından İş Bankası Munzam Vakfı da dün 5 milyon lira nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu.

Analistler bankaların geri alımının normal olmadığı söylüyor. Örneğin Halkbank için hisse fiyatı 5 TL’nin altındayken yapılmayan geri alımın 8 TL’nin üzerindeyken yapılması ‘birilerini kurtarma adımı’ olarak yorumlandı. Bazı uzmanlar, aracı kurumlardaki teminat sıkışıklığını aşmak için bu hamlelerin geldiğini belirtiyor.

İntegral ForexTV kanalında Artunç Kocabalkan’a konuşan Hakan Atilla, eski genel müdür yardımcısı olduğu Halkbank’ın geri alım hamlesi hakkında şunları söyledi: “Geri alım şirketlerin hisselerine verdiği kıymeti gösterir. Normal zamanlarda şirketin değerindeki sert düşüşlerde böyle bir karar yatırımcı için olumludur. Zamanlama bu olayların akabinde olduğu için biraz daha manidar oldu. Hisse senedi fiyatı hak etmediği noktalara indiğinde bu gündeme alınabilirdi.

Prensip olarak geri alım programlarına ve kararlarına pozitif bakarım. Zamanlaması manidar olabilir ama daha önce niye yapılmadığının detayını bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemem.”

Borsadaki yükselişle ilgili olarak “Aracı kurumların haddinden fazla iştahlı olması ve risk boyutunu göz ardı edecek şekilde işlem yapması ve piyasa derinliğinin azalması, yüksek kaldıraçlar ve farklı pozisyonlar, haddinden fazla yüksek bir fiyat seviyesi görmemize sebep oldu” diyen Atilla, bunun doğal bir süreç olmadığının piyasadaki herkes tarafından bilindiğini belirtti.

‘Müdahil olunması gerekiyor’

Atilla şunları söyledi: ”Malum olmasına rağmen istenmeyen noktalardan sert geri dönüşler oldu. Mağdur olan pek çok yatırımcı da vardır. Düzenleyici otoritenin tedbir alma imkanı da vardı. Onların da gündeminde başka konular olması nedeniyle konsantrasyonlarını buraya verebildiklerini düşünmüyorum.

BIST 30-BIST 50 içerisindeki bankalardaki bu yükseliş normal değil. Bankaların performansları önceki dönemden daha iyi olabilir. Ancak bu sert ve ani bir yükselişi izah edemiyor. Düzenleyicilerin bunu görmemeleri mümkün değil. Bir araya gelip sinerji yaratmakta geç kalmış olabilirler. İşler tersine dönünce müdahil olma ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Ancak sert yükselişlerde de müdahil olunması gerekiyor.”