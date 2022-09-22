Enflasyon, kur dinlemiyor: Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 12’ye indirdi. Kararın ardından dolar/TL 18,40’ın üstünü gördü.

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MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı.

Son açıklanan verilere göreyse sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,2’yle beklentilerden hızlı daraldı. Ekonomistler bu verilere bakarak eylülde de faiz indirimi olabileceği ihtimalini tartışıyordu.

Para Politikası Kurulu açıklamasında da büyümedeki yavaşlamaya dikkat çekildi.

22 Eylül 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi. pic.twitter.com/TF9MBPl4oT — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 22, 2022

PPK metninde enflasyonun düşmesi için mayıstan bu yana olduğu gibi yine ‘dünya barışı’ istendi. Kararla birlikte enflasyonla faiz arasındaki makas 68,2 puanla rekor seviyeye çıktı. MB’nin aksine diğer ülkelerin merkez bankaları enflasyonu durdurabilmek için sıkılaşma politikalarına giderek faiz artırıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.