Borsada Prof. Demirtaş da topa girdi: Bir kodla kimin kazandığını bulurum

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsada son dönemdeki hareketlerle ilgili, “Yapılan işlemleri açıklayın. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını bir günde bulayım” çağrısında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini belirtmişti. Bu şartlarda ‘coşan’ Nebati vatandaşa borsayı önermişti.

Ama Nebati’nin yatırım tavsiyesinden iki hafta sonra Borsa İstanbul’da işler tersine döndü.

Bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüzde 33 değer kaybetti. Borsa şüpheli bir şekilde yükselirken yatırımda ‘hevesli’ konuşan Nebati, düşüş sonrasındaysa henüz bir açıklama yapmış değil.

Pazartesi düzenlenen ‘borsa zirvesi’ sonrası Bloomberg ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceğini söylemişti.

Ekonomist Özgür Demirtaş, borsadaki işlemlerin açıklanmasını isteyerek: “Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını bir günde bulayım Yazacağım kısa bir kod bile kimin Türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler” dedi.

Borsada ( ve tabii ki VIOP’da!!) yapılan işlemleri açıklayın. Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun.



Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım



Yazacağım kısa bir kod bile kimin Türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 22, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara “Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum” ifadeleriyle seslenmişti.