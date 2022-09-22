Ekonomistler faiz kararını nasıl açıklayacağını şaşırdı

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen, ekonomik aktivitede yavaşlamayı gerekçe göstererek bir kez daha faiz indirmesi ekonomistlerin tepkisi çekti. Uzmanlar kararın gerekçesine dair farklı yorumlar getirdi.

Fotoğraf: AA

Dünyanın büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırırken, Türkiye’de Merkez Bankası büyüme odaklı politikası doğrultusunda yüzde 80’i aşan enflasyona rağmen faiz indiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Yedi ay aradan sonra faiz indirimine kaldığı yerden ağustosta devam eden banka, bugün de 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12’ye düşerken, ekonomistlerden de tepki gecikmedi.

Bazı ekonomistlerin Twitter’daki paylaşımları şöyle:

Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın? — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 22, 2022

-Merkez Bankasının faizi %13’ten %12’ye düşürdüğü bir ortamda;

-Vatandaşın Devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi %30

-Vatandaşın Devletten olan alacağına uygulanan faiz ise %9

Şimdi biz hangi faize karşıyız tam olarak?! — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) September 22, 2022

TCMB artık "yoldan çıktı". 100 baz puan daha faiz indirimi, ben Dünya'da değil, Mars'ta yaşıyorum demek — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) September 22, 2022

Gelişmiş ülkeler ile ekonomik olarak ayrışıyormuşuz, onlar bu yüzden faiz artırırken biz indiriyormuşuz.



Ay daha fazla dayanamayacağım



İyi günler — İris Cibre (@iriscibre) September 22, 2022

Faiz indirimi ile; bankaların MB'den borçlanma maliyeti düşecek. KKM faiz oranları düşecek, çünkü politika faizi +3 puan limiti var. Alsana maliyet indirimi ve kar etmek için büyük fırsat https://t.co/TmahnwVn31 — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) September 22, 2022

Merkez Bankası tam gaz devam ediyor. 100 puan daha indirdi.



Ne işe yarar?



Bir işe yaramaz.. — Dr. Oğuz Demir (@droguzdemir) September 22, 2022

Çok yazık; kendi parasını gömen bir merkez bankası başka yerde yok…. — Uğur Gürses (@ugurses) September 22, 2022

TCMB’den 100 bp #faiz indirimi geldi.



Artık girilen yol belli.



ABD dahil tüm dünya faiz artışı yarışına girmişken, biz seçim için faiz düşürüyoruz.



TL’nin değerli olduğu günleri ve eski satın alma gücümüzü çok özleyeceğiz.#usdtry #dolar #bist100 #bist #XU100 #enflasyon #TCMB — Fatih TONGUÇ (Pride Veteran) (@prideveteran1) September 22, 2022

Bugün hiç kimse takip etmediği için bir türlü haberini alamadığımız ama şans eseri yabancı kaynaklardan öğrendiğimiz TCMB faiz kararı (13-1=12) sonrası; KKM'ye ödenecek faiz tavanı da 12+3= %15'e indi :))



Türki standart: pic.twitter.com/cHCscslJjG — beşyüzyedi (@e507) September 22, 2022

Bugünkü metinde ".., son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir." ifadesi var.

O makasın açılması ve kredi faizlerinin düşmeme sebebi hatalı para politikası zaten. — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) September 22, 2022

TCMB’nin faiz indiriminin aksine, bugün dünyada en fazla müslüman nüfusa sahip Endonezya’da Merkez Bankası politika faiz oranını 50 baz puan artırdı. Nas’a sadece bizim TCMB uyuyor. https://t.co/Ge1Cym9oCD — Zafer Yükseler (@zafyuks1) September 22, 2022

Dolar REKOR kırdı,

ama

Biz faizi indirdik diye Amerika’nın parasının dünyada değerlenecek hali yok ya…

Türk Lirası değer kaybediyor! — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) September 22, 2022