Ekonomistler faiz kararını nasıl açıklayacağını şaşırdı

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen, ekonomik aktivitede yavaşlamayı gerekçe göstererek bir kez daha faiz indirmesi ekonomistlerin tepkisi çekti. Uzmanlar kararın gerekçesine dair farklı yorumlar getirdi.
Dünyanın büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırırken, Türkiye’de Merkez Bankası büyüme odaklı politikası doğrultusunda yüzde 80’i aşan enflasyona rağmen faiz indiriyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
Yedi ay aradan sonra faiz indirimine kaldığı yerden ağustosta devam eden banka, bugün de 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12’ye düşerken, ekonomistlerden de tepki gecikmedi.
Bazı ekonomistlerin Twitter’daki paylaşımları şöyle: