Akşener’e göre faiz kararı ‘artık ekonomi değil psikolojinin tartışma konusu’

İYİ Parti Meral Akşener, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini indirme kararının ‘artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusu’ olduğunu söyledi.

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MB bugün politika faizini yüzde 12’ye indirmiş, kararın ardından dolar/TL 18,40’ın üstünü görmüştü.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!”

Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.



Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez.

Devlet yönetmek rasyonellik ister! https://t.co/mt9vPyQU22 — Meral Akşener (@meral_aksener) September 22, 2022

MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı.

Son açıklanan verilere göreyse sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,2’yle beklentilerden hızlı daraldı. Ekonomistler bu verilere bakarak eylülde de faiz indirimi olabileceği ihtimalini tartışıyordu.