Ukrayna’daki işgalin başından beri yarım milyon Rus vatandaşı ülkesini terketti

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 500 bin Rus vatandaşının ülkesini terkettiğini söyledi.

Rusya’da başlatılan ‘kısmi askeri seferberlik’ sonrasında da ülkeden kaçışlar uçuş verilerine yansımıştı.

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Rusya 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon‘ adını verdiği bir adımla Ukrayna’yı işgal etmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stano, “Rusya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen protestolar yapılıyor ve bu durum Rusların (işgal konusunda) gönülsüz olduğuna işaret ediyor” dedi. Stano, yarım milyon Rus’un ülkesini terkettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başlamıştı.

Google Trends verileri Rusya’nın en popüler uçak bileti sitesi Aviasales için aramaların hızla arttığını göstermiş, Aviasales verilerine göre, Moskova’dan İstanbul’a ve Erivan’a aktarmasız uçuşlarda biletler tükenmişti. Türkiye ve Ermenistan, Rus vatandaşlarının vizesiz ülkeye girmesine izin veriyor.