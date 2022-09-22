ABD’li yetkili: ABD’ye en çok öğrenci gönderen Avrupa ülkesi Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ethan Rosenzweig, “Avrupa genelinde ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkenin Türkiye olmasından gurur duyuyoruz. Avrupa’daki tüm ülkeler içinde ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülke Türkiye’dir” dedi.

Rosenzweig, Türk öğrenciler için yeni binasına taşınan büyükelçilik içindeki vize kapasitesinin de artırıldığını belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu’nun akademik programlardan sorumlu müsteşar yardımcısı Rosenzweig, Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’de ve ABD’de eğitim almış ve almak isteyen öğrencilerle bir araya gelen ve iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini artırmak için temaslarda bulunan Rosenzweig, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye’ye ikinci ziyareti olduğunu belirten Rosenzweig şunları söyledi.

Avrupa ülkelerinde ABD’ye en fazla öğrencinin Türkiye’den geldiğini belirten Rosenzweig, “ABD’de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere vize verilebilmesi için bu ay açılan yeni büyükelçilik binamızda kapasite güçlendirildi” dedi.

Rosenzweig şunları söyledi: “İki ülke arasında uzun süredir devam eden akademik değişimden gurur duyuyoruz. Öğrencilerin ABD’de okumaya yönelik büyük arzusunu ve heyecanını biliyoruz. Üniversiteler, kolejler ve öğrenciler arasında daha fazla işbirliğini kültürlerimiz arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için teşvik ediyoruz.”