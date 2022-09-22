Erdoğan’ın ‘kampanyası’: TOKİ’den ev veya işyeri alanlara peşin ödeme indirimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut projesindeki yeni ‘kampanyayı’ duyurdu: “TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.”

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Geçtiğimiz günlerde Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erdoğan’ın konut projesinde ‘yeni müjde’ vereceğini söylemişti.

ABD’deki Birleşmiş Milletler toplantısından dönerken uçakta iktidara yakın gazetecilere konuşan Erdoğan bugün konuta başvuru tarihlerin 19 Ekim’e kadar uzatıldığı belirterek şunları kaydetti: ”TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.”