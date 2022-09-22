Kılıçdaroğlu: ‘Altılı masa’da kriz yaşamadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’da bir kriz olmadığını belirterek ”Böyle bir şey olmadı, olsa zaten meydana çıkar” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin oylarının istikrarlı bir şekilde arttığını da söyledi.

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan muhalefet partileri üzerinde iktidarın baskıları artıyor. CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ açıklamaları ve adaylık meselesinin öne çıkması sonrası masada kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Elazığ’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ‘masada kriz var mı’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul’daydım Sabah gazetesi bir tweet atmış: “Ali Babacan’la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü.” Ne gizlisi, görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul’da uzun süre kalacaktım o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz.”

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre anket sonuçlarından memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu ”Oyumuz kararlı bir yükselişte. Bu güzel bir şey. Ciddi bir kararsız kitle olduğuna inanmıyorum. Olanlar da yerini buluyor zamanla” dedi.