Olur’u tutuklatan savcı, Peker’in ‘Silahlanın’ çağrısına takipsizlik vermiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olarak bilinen Emre Olur’u tutuklatan savcı Alim Yaşar’ın 2019’da AKP ve MHP’ye destek için taraftarlarını silahlanmaya çağıran Peker hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik verdiği ortaya çıktı.

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Peker, Şubat 2019’da katıldığı etkinlikte AKP ve MHP’ye şu sözlerle destek istemişti: “Şimdiden seçimlerde YSK’yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar. Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar.”

Bu çağrının ardından savcı Alim Yaşar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in suç duyurusu sonrası ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatmış, Peker’in ifadesini aldıktan sonra bir suç görmeyerek 25 Haziran 2019’da takipsizlik kararıyla dosyayı kapatmıştı.

Peker, daha sonra iktidarla arasını bozulunca gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) iddialarıyla gündeme oturunca gene Alim Yaşar tarafından hakkında müebbet ve 300 sene ceza istendiği bir iddianame hazırlanmıştı.

BAE tarafından Arnavutluk’a yollandıktan sonra Türkiye’ye iade edilen Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre olur dün tutuklanmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Olur’un Sedat Peker’le ilişkisini suç gören Alim Yaşar’ın, üç yıl önce Sedat Peker’e bizzat takipsizlik kararı veren savcı olduğu ortaya çıktı.

Takipsizlik kararında, silahlanma çağrısının ‘ruhsatlı silah vurgusunda yapıldığı’ belirtilerek, bunun tüm vatandaşlar için ‘yasal bir hak olduğu’ öne sürülmüştü. Bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı iddia edilmişti.

Alim Yaşar’la görüşmesini anlatmıştı

Organize suç örgütü lideri Akşener’in şikayetiyle gittiği savcılık ifadesinde yaşananları 8 Kasım 2021’de şöyle anlatmıştı: “Savcı Alim Yaşar tarafından ifadeye davet edildim. Davet saati çok erkendi. Erken uyanamadığımı koruma polisime söylediğim için davet ilerleyen saatlere alındı. Ya, ben işte böyle özel bir adamdım. Savcı Bey, avukatım Sayın Ersan Barkın da varken ifademi aldı. Kahveler ikram etti. Keyifle geçen ifade faslından sonra Savcı Bey ‘Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir’ dedi.

‘Silahlanın’ çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamamı sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi.”

Ne olmuştu?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Ünsal Ban ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu’nun isminin geçtiği bir dizi iddia ortaya attıktan sonra sosyal medyada paylaşımları durmuştu.

Peker’in daha sonra İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş, Peker’i tehdit ettiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik sokakta silahlı saldırıya uğramış ve ‘basın danışmanı’ Emre Olur BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilmiş daha sonra da Türkiye’ye iade edilip tutuklanmıştı.

Avukatı Ersan Barkın, Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Peker hakkındaki kırmızı bülteni “Tüm dünyada aranıyor” olarak genişlettiğini duyurmuştu.